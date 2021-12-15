Замах готували нібито через коронавірусні обмеження.

Німецька поліція провела обшуки в антивакцинаторів у Саксонії. Слідчі дії проходили в рамках справи про підготовку вбивства прем'єр-міністра штату Міхаеля Кречмера.

Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронці зацікавилися групою "Dresden Offlinevernetzung", або Дрезденською офлайновою мережею, після розслідування, яке оприлюднили журналісти телекомпанії ZDF.

У звіті зазначено, що учасники групи в Telegram обговорювали вбивство представників уряду Саксонії на зустрічах у Дрездені через коронавірусні обмеження. Рейди стали проводити після заяв членів групи в Telegram про те, що вони можуть володіти холодною зброєю та арбалетами.

Читайте такожЧоловік помер після коронавірусної вечірки "антивакцинаторів"Саксонія займає друге місце за рівнем нових випадків COVID-19 у Німеччині. Тут зафіксовано найнижчий рівень вакцинації.

Раніше група антивакцинаторів провела збори із запаленими факелами біля будівлі міністра внутрішніх справ Саксонії, що розцінили як непряму загрозу насильства.

Антивакцинатори в Україні

Лідеру так званих антивакцинаторів Остапу Стахіву повідомлено про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України.

В СБУ заявили, що в їх розпорядженні є неспростовні докази причетності Стахіва до протиправної діяльності, в тому числі листування, в ході якого зловмисники підшукували зброю і співучасників для захоплення влади в окремих регіонах.

Під час обшуків у Стахіва спецслужба вилучила докази, що вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Після арешту свого лідера, прихильники Стахіва вийшли в Києві на акцію протесту. Його учасники тримали плакати з QR-кодом правлячої партії країни-агресора "Єдина Росія".

Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи одному з лідерів антивакцинаторів, 36-річному Остапу Стахіву.

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Автор: Анастасія Горбачова