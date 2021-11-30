За активіста вже внесли заставу.

Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи одному з лідерів антивакцинаторів, 36-річному Остапу Стахіву.

Як повідомляє Радіо Свобода, протягом 30 днів підозрюваний перебуватиме на обстеженні у спеціалізованій лікарні у Львові.

Як повідомляє "Суспільне", прокурор Григорій Зенін заявив, що Стахів може вийти з ізолятора, оскільки його прихильники уже внесли за нього заставу, проте він повинен пройти судово-медичну експертизу.

"Наскільки відомо з сьогоднішнього засідання, адвокат подав квитанції про сплату суми у розмірі застави. Це означає, що підозрюваний Стахів може вийти зі слідчого ізолятора, але це не стосується судово-психіатричної експертизи, на яку він повинен прибути", - сказав Зенін.

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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що лідеру так званих антивакцинаторів Остапу Стахіву повідомлено про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України.

В СБУ заявили, що в їх розпорядженні є неспростовні докази причетності Стахіва до протиправної діяльності, в тому числі листування, в ході якого зловмисники підшукували зброю і співучасників, які повинні були захопити владу в окремих регіонах.

Під час обшуків у Стахіва спецслужба вилучила докази, що вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Після арешту свого лідера, прихильники Стахіва вийшли в Києві на акцію протесту. Його учасники тримали плакати з QR-кодом правлячої партії країни-агресора "Єдина Росія".

Автор: Світлана Закелова