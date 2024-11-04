За роки розслідування там не змогли довести основні звинувачення проти нього, включно зі звинуваченням у відмиванні грошей.

Німецька прокуратура у Франкфурті-на-Майні припинила розслідування у справі про відмивання грошей щодо російського олігарха і друга Путіна Алішера Усманова.

Його адвокати заявили, що за понад два з половиною роки розслідування не змогло довести основні звинувачення проти нього, включно з обвинуваченням у відмиванні грошей, пише Reuters. "Ми завжди наполягали на невинуватості нашого клієнта", - заявили юристи олігарха Уве Лембрук і доктор Маркус Гетценс.

Рішення прокуратури вони назвали важливим кроком на шляху до захисту репутації друга Путіна.

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Прокуратура Франкфурта передала питання про розслідування федеральним прокурорам, проте там ситуацію коментувати не стали.

Усманов, чиї статки, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять $14,4 млрд, заробив свої статки в гірничодобувній промисловості, промисловості, телекомунікаціях і ЗМІ.

Підсанкційний Усманов у Європі

Олігарх Алішер Усманов потрапив до санкційного списку Євросоюзу і Великої Британії. Усі активи мільярдера було заморожено, а йому заборонено в'їзд.

На підставі європейських санкцій заарештовано яхти олігарха, а в Німеччині завели проти нього два розслідування.

Серед його нерухомості в Британії у списку уряду значилися розкішний будинок Бічвуд-Хаус на півночі Лондона і маєток Саттон-Плейс у графстві Саррей.

Два роки тому німецькі правоохоронці вилучили 30 картин, якими ймовірно володіє підсанкційний російський мільярдер Алішер Усманов. Загальну вартість творів мистецтва оцінюють у 5 млн євро.

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