Зокрема, санкції розроблено з метою застереження і відвернення можливої нової агресії проти України, але поки головний пріоритет - це продовження діалогу.

Болючі санкції проти Російської Федерації вже підготовлені, але є шанси урегулювати кризу, спричинену накопиченням російських військ біля України, дипломатичним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільному брифінгу сказали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ, Європейського Союзу і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено у Києві.

Глава МЗС України зазначив, що нині ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Дипломати продовжують працювати над зниженням напруги.

"Сьогодні важливо усвідомлювати, що йдеться не лише про загрози Україні, йдеться про безпеку всієї Європи. І наші з Хосе Мануелем позиції збігаються. Без перебільшення, Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні", тому сьогодні йдеться про захист усієї безпекової архітектури Європи. І від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє європейської безпеки та кожної окремої європейської країни. Переконаний, що єдиною дієвою стратегією подолання російської безпекової кризи є ефективне стримування Москви завдяки єдності та принциповості Європи і готовності до жорстких дій", - заявив Кулеба.

При цьому глава МЗС України відзначив, що у цьому контексті є важливим завершення Сполученими Штатами і Європейським Союзом роботи над санкційним пакетом. За його словами, цей пакет обмежувальних заходів "містить безпрецедентно болісні для Росії рішення".

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Кулеба нагадав, що Україна у листопаді запропонувала міжнародним партнерам розробити пакет стримування, і за ці місяці пройдено "довгий та складний шлях".

"Були сумніви, були скептики, але зрештою здоровий ґлузд і відповідальне ставлення перемогли. І я вдячний Іспанії за готовність підтримати санкції у разі необхідності їх запровадження", - сказав Кулеба.

Своєю чергою, Хосе Альбарес повторив про підтримку Іспанією територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом.

Він сказав, що головні зусилля, які зараз докладаються щодо РФ, стосуються діалогу, зниження напруги, стримування і за необхідності "застереження або відвернення".

"Ми, звичайно, спостерігаємо із занепокоєнням зосередження російських військ у безпосередній близькості до кордонів з Україною, але ми впевнені, що ця ситуація має вирішуватися через діалог, і ми працюємо разом із нашими партнерами для того, щоб підтримати ті дипломатичні зусилля як в рамках ЄС, так і в рамках НАТО і ОБСЄ", - сказав Хосе Альбарес.

Іспанський міністр зазначив, що позиція країн Заходу щодо діалогу з РФ ґрунтується на єдності, якщо буде необхідність у "застереженні та відверненні". "Ми, європейські партнери, вже погодили цілу низку дуже важливих санкційних заходів, які будуть введені у життя дуже швидко у разі, якщо відбудеться ця військова агресія щодо України. Звичайно, що це не є той сценарій, який ми би хотіли бачити, але ми до нього готові, і готові разом", - наголосив він.

Хосе Альбарес сказав, що санкції не будуть вводитися заздалегідь, бо є інструментом застереження від агресії РФ. "Наша мета - знайти рішення, які дозволять захистити безпеку всіх європейських держав, також захищаючи ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне право, - це суверенітет, територіальна цілісність держав, заборона застосування сили або заборона використання погрози застосування сили", - наголосив глава МЗС Іспанії.

Він додав, що не можна поводити себе, наче сценарій нової агресії РФ проти України є невідворотнім. "Неможна створювати пророцтв або прогнозів, які мають обов'язково виконуватися. Наразі у дипломатичних зусиль є всі шанси, і ми маємо працювати саме у цьому напрямку", - сказав Хосе Альбарес.

Кулеба погодився з цими словами іспанського колеги.

"Дійсно, зараз є шанси на врегулювання кризи дипломатичним шляхом", - наголосив Кулеба.

Концентрація російських військ довкола України

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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