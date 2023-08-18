Мілітаризація Пекіном біологічних технологій і досліджень викликає в США зростаюче занепокоєння через відсутність раннього попередження і готовності.

Збройні сили США знаходяться в "ключовому моменті" в області біозахисту і повинні діяти невідкладно, щоб впоратися з потенціалом біологічної зброї та іншими катастрофічними подіями, включаючи пандемії. Йдеться про зростаючу загрозу з боку Китаю, а також небезпеки, що виходять від Росії, та постійні загрози від Північної Кореї, Ірану і войовничих екстремістських організацій.

Про це сказано в опублікованому в четвер огляді Міністерства оборони США про біологічні загрози, пише The Washington Post.

Документ, покликаний задати тон стратегії Пентагону в області біологічного захисту до 2035 року, виділяє Китай як ключову довгострокову загрозу. Це ставить під сумнів дотримання Пекіном існуючих міжнародних правил щодо біологічної зброї та викликає занепокоєння стосовно його прискорених планів інтеграції цивільних програм біологічних досліджень у військові.

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Огляд Пентагону припускає, що Китай, Росія, Північна Корея та Іран, імовірно, зберігають здатність створювати смертельні токсини та патогени, і що "досягнення як у синтетичній біології, так і в синтезі пептидів можуть дозволити державам розробляти широкий спектр нових токсинів як для виведення з ладу, так і смертельної дії".

У звіті також наголошується, що Росія і Північна Корея продовжують активні програми створення наступальної біологічної зброї.

Китай - головна загроза

Огляд базується на досвіді, отриманому від реагування на COVID-19, а також на Стратегії національної оборони Адміністрації Байдена до 2022 року. Він слідує за роками зростаючої напруженості між Пекіном і Вашингтоном з приводу біологічних досліджень, в тому числі припущень про походження коронавірусу і бездоказових звинувачень Пекіна в тому, що Сполучені Штати проводили біовійськові дослідження в Україні.

Попри те, що огляд є широкомасштабним, акцент на Китаї як головному пріоритеті є відходом від попередніх оцінок і підкреслює нові занепокоєння щодо розширення зусиль Пекіна щодо збагачення біологічних ресурсів.

"Я не здивуюся, якщо в наступному році вони скажуть, що у Китаю є якісь програми наступальної біологічної зброї. Зазвичай вони просто говорять щось на кшталт: нас турбує подвійне використання. А цього року вони цього не зробили", - сказала Аша М. Джордж, виконавчий директор Двопартійної комісії з біозахисту, додавши, що Росія залишається не менш небезпечною загрозою.

"Можливо, Міністерство оборони ставить Китай на перше місце через всі мільярди, які вони інвестують у це. І, ймовірно, у них немає доказів того, що Росія вкладає стільки грошей в біоекономіку", - сказала вона.

Біологічні дослідження Китаю

За останнє десятиліття Пекін вклав значні кошти в мережу лабораторій біобезпеки високого рівня, оснащених обладнанням для обробки і тестування більш небезпечних патогенів. Він також витратив мільярди доларів на більш широкі науково-дослідні програми з метою стати світовим лідером у вузькоспеціалізованих медичних та біологічних дослідженнях.

"Сполучені Штати стурбовані дотриманням вимог щодо досліджень і розробок токсинів, що проводяться військово-медичними установами КНР, враховуючи їх потенційну біологічну загрозу. КНР також оприлюднила плани з перетворення Китаю на світового лідера в таких технологіях, як генна інженерія, точна медицина і наука про мозок", - йдеться в огляді Міноборони США.

Китай ввів масштабні зміни в політику, які все більше переглядають біологічні дослідження в рамках національної безпеки, обмежуючи співпрацю за кордоном. У 2017 році Пекін заявив, що на біологічні дослідження будуть виділені спеціальні кошти в рамках проекту "військово-цивільного злиття" - національної програми з інтеграції цивільних технологій і досліджень в Народно-визвольну армію.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні відмовився коментувати конкретні твердження з нового звіту Пентагону, зазначивши лише, що Китай "категорично проти поширення біологічної зброї і його технологій".

"Ми постійно посилюємо експортний контроль над біологічними предметами і технологіями подвійного призначення", - сказав він, нагадавши, що Китай підписав Конвенцію про заборону біологічної зброї з 1984 року.

Загроза від Китаю та Росії-маніпулювання інформацією

Пекін закликав Сполучені Штати оприлюднити більш детальну інформацію про свої власні дослідження в галузі біологічного захисту і повторив бездоказові заяви Москви про те, що Пентагон фінансує лабораторії біологічної зброї в Україні.

У березні минулого року Білий дім назвав заяви "абсурдними" і попередив, що Росія може застосувати власну біологічну зброю в Україні. Є деякі обмежені докази того, що Росія застосувала в Україні малоактивні хімічні речовини, в тому числі сльозогінний газ. Президент України Володимир Зеленський заявив минулого року, що російські військові використовували бомби, які розсіюють білий фосфор, сильно запальний хімікат.

У огляді Пентагону, опублікованому в четвер, йдеться про те, що Китай і Росія "також довели свою здатність маніпулювати інформаційним простором, щоб перешкоджати атрибуції" біологічних загроз, заявивши, що це може ускладнити прийняття рішень США у разі використання біологічної зброї.

Що повинні робити в США-рекомендації

Огляд закликає до більш широкої раціоналізації обов'язків у Міністерстві оборони для усунення зростаючої загрози біобезпеці, а також зусиль для активізації збору розвідувальних даних, біоспостереження та аналізу раннього попередження.

У ньому зазначається, що Пентагону потрібен "більш колективний та уніфікований підхід до координації своїх ролей та обов'язків щодо біозахисту через децентралізований характер підприємства з біозахисту", і попереджається про "обмежену ситуаційну обізнаність про біозагрози" та "недоліки готовності та підготовленості".

"Вони повинні стати більш організованими і скоординованими щодо того, що відбувається всередині Міністерства оборони. І це не завжди легко зробити, тому що існують природні розбіжності і розрізненість. Ясно, що вони роблять спільну спробу", - сказала Аша Джордж.

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Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс активізує свої зусилля в області розробки заходів захисту від біологічної зброї. За його словами, на тлі пандемії коронавірусу очевиднішими стали небезпеки, пов'язані з можливим використанням біологічних бойових агентів.

Столтенберг не виключив, що у відповідь на масштабний напад із застосуванням біозброї, яке може спричинити за собою сотні тисяч смертей, може послідувати удар із задіянням звичайного або ядерного озброєнь.

Раніше експерти Ради Європи по боротьбі з тероризмом відзначали, що після пандемії коронавірусу може зрости ризик використання біологічної зброї. Вони відзначили, що ситуація з COVID показала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями і їх страхітливий потенціал.

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