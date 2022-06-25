Усі обіцяні Сполученими Штатами реактивні системи залпового вогню HIMARS будуть в Україні до середини липня.
Про це повідомила неназвана представниця Міністерства оборони США на брифінгу 24 червня, інформує Радіо Свобода.
"Можу сказати, що перша партія з чотирьох HIMARS перебуває в Україні. Я не можу коментувати конкретно, де вони, але в Україні. Тож українські збройні сили мають можливість використовувати HIMARS у бою. Їх обслуговує навчений екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки", – сказала представниця Міноборони США.
Вона не назвала точні терміни поставок РСЗВ до України, проте зазначила, що це відбудеться незабаром.
"І зараз у нас ще одна група проходить навчання, щоб мати можливість використовувати ту другу партію HIMARS, про яку ми оголосили вчора. Я не маю точної дати щодо того, коли надійде друга партія. Але ми говоримо про короткий термін. До середини липня всі ці можливості будуть в Україні", – додала вона.
Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки до кінця червня обіцяли передати Україні 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Пізніше стало відомо, що США можуть передати Україні ще 4 такі реактивні системи.
23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули перші HIMARS.