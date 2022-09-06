За час дії програми здійснено понад 97 тис. валютно-обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.

У Національному банку Польщі попередили, що цей тиждень стане останнім, коли можна буде обміняти готівкові гривні на злоті.

Про це йдеться в оголошенні на сайті Національного банку Польщі.

"Національний банк Польщі за погодженням з Національним банком України повідомляє, що завершується обмін української гривні (UAH) на польський злотий, доступний для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща. Останнім тижнем закупівлі організаційними підрозділами PKO Bank Polski стане тиждень з 5 по 9 вересня", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі в 100 відділеннях банку здійснено понад 97 тисяч валютно-обмінних операцій на загальну суму 690 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України та Національний банк Польщі 18 березня уклали угоду, що дати можливість українцям, які перебувають у Польщі, здійснювати обмін української гривні на польські злоті.

Ця угода набрала чинності з 25 березня.

Раніше у канцелярії премʼєр-міністра Польщі заявили, що вони допомогли Україні вже на суму понад 10 мільярдів злотих (€2,1 мільярда).

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