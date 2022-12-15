Між лідерами ЄС є розбіжності щодо обмежень, застосованих до російських добрив.

Під час останнього цьогорічного саміту лідери ЄС не змогли домовитися про дев’ятий пакет санкцій проти Росії через суперечки з приводу обмежень щодо російських добрив.

Країни наблизилися до угоди під час переговорів, але Польща та деякі інші країни все ще мали заперечення стосовно проекту рішення, повідомляє Reuters з посиланням на європейського дипломата.

Між лідерами ЄС є розбіжності щодо того, чи варто полегшити експорт російських добрив через європейські порти навіть у випадках, якщо компанії-виробники добрив належать олігархам із чорного списку.

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Деякі вважають, що обмеження створюють загрозу для продовольчої безпеки. Інші, зокрема, Польща та Балтійські країни, переконані, що пом’якшення обмежень щодо російських добрив підсанкційні олігархи використовуватимуть для ухилення від санкцій.

Також є ті, хто прагнуть залучення Всесвітньої продовольчої програми до отримання дозволу на експорт добрив до країн, які цього потребують. Новий проект рішення щодо санкцій, як очікується, буде представлений для обговорення у четвер увечері.

Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії - що варто знати

24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працює над запровадженням дев'ятого пакету санкцій проти Росії. За її словами, ЄС збирається вдарити по Росії "там, де їй боляче", щоб зменшити її спроможність вести війну проти України.

За словами очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля, загалом планувалося запровадження санкцій щодо 200 фізичних і юридичних осіб. Суперечок щодо індивідуальних санкції не було. За словами Борреля, в списку ті, хто причетний до викрадення українського зерна і депортації українських громадян, і особливо дітей.

Також, за інформацією ЗМІ, ЄС, зокрема, планував запровадити обмеження щодо російських виробників безпілотних літальних апаратів та розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях.

Крім цього, обговорювали заходи, спрямовані на додаткові послуги, інвестиції та медіа-фінансовий сектор Росії. Повідомлялося, що Польща і країни Балтії активно наполягають на включенні санкцій проти російських ЗМІ в майбутній пакет.

12 грудня стало відомо, що глави зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського Союзу не змогли остаточно схвалити дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Сьогодні, 15 грудня, санкційний пакет обговорюють на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі.

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