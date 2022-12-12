Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що це вдасться зробити впродовж цього тижня.

Глави зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського Союзу остаточно не змогли схвалити дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

"Ми обговорили дев'ятий пакет санкцій проти Росії, проти Кремля, через загострення його агресії проти України. Але щодо цього ми надамо більше деталей пізніше. Ми повинні продовжувати працювати", - сказав Боррель.

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Як уточнив Боррель, сьогодні глави МЗС країн-членів Євросоюзу не змогли досягти домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій.

"Але я сподіваюсь, що це буде досягнуто на цьому тижні. І ми будемо здатні схвалити цей новий жорсткий пакет найближчими днями або, найпізніше, впродовж цього тижня", - наголосив Боррель.

При цьому, за його словами, вже було схвалено індивідуальні санкції, і зокрема, загалом йдеться про 200 фізичних і юридичних осіб.

"Це має сильно вдарити по російському оборонному сектору і російським військовим. Це також повинно вдарити по лідерах у російському уряді, у Державній думі, у Раді федерації і у системі судочинства", - сказав Боррель.

Він додав, що санкції запровадять проти тих, хто має відношення до викрадення українського зерна і депортації українських громадян, і особливо дітей.

Боррель уточнив, що наразі немає 100% згоди серед усіх країн-членів стосовно дев'ятого пакета.

"Тож, це значить, що деякі країни-члени не згодні. Але я не можу вдаватися в деталі і відзначати на словах, що ця або інша (країна не погоджується - УНІАН). Робота продовжується", - зазначив високий представник ЄС.

При цьому, він сказав, що повністю впевнений, що домовленість буде досягнута.

"Проблема не полягає в одній конкретній країні-члені.... Це питання того, якого роду винятки ми можемо втілити, аби забезпечити, що наші санкції не матимуть побічних ефектів, і що у той же час ми не виснажуємо ефективність санкцій", - заявив Боррель.

Євросоюз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії

7 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила заходи, які можуть бути застосовані, у разі ухвалення країнами-членами, в рамках дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

Новим пакетом пропонується внести до санкційного списку ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, які мають стосунок до ракетних ударів Росії по мирному населенню України, викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії, розкрадання української сільськогосподарської продукції. У списку – військові, політики, представники російського оборонпрому.

Також дев'ятим пакетом передбачено запровадження санкцій ще проти трьох російських банків; застосування нового експортного контролю; додаткових економічних заходів до російського енергетичного та гірничодобувного секторів.

Крім того, пропонується заборонити мовлення в ЄС ще 4 російським телеканалам.

Як зазначила голова ЄК, цей пакет також доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з Росії морем, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7.