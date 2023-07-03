Російський терорист заявив, що Путін живе на "планеті рожевих поні", якщо вважає, що Україна захоче з ним говорити.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що в Кремлі назрівають переговори про "укладення мирного договору" з Україною та звинуватив Путіна в тому, що він живе на планеті "рожевих поні".

Гіркін зазначив, за чутками, влада РФ перебуває на попередньому етапі підготовки до розмови з Києвом.

"На планеті рожевих поні черговий натужний напад казенного оптимізму. Там знову вирішили, що скоро (коли укро-наступ буде остаточно відбито) "шановні українські партнери" приповзуть на коліночках і попросять компромісний мир" - написав Гіркін в Telegram.

Колишній бойовик "ДНР" висміяв Кремль за відповідні "потуги" і зазначив, що на "компромісний мир" Київ піде лише в разі розгрому ЗСУ і здачі таких міст, як Одеса і Дніпро, не раніше.

На даному етапі, з "професійної" точки зору, така ідея викликає кілька питань - скільки "пообіцяли бабла" і хто "автор" ініціативи, підкреслив Гіркін.

Гіркін напророкував новий бунт для Росії

Нагадаємо, минулого тижня терорист Гіркін зробив "сумний" для Росії прогноз, згідно з яким заколот ватажка ПВК "Вагнер", можливо, не останній бунт у РФ.

Терорист упевнений, оскільки Євген Пригожина і його "вагнерівців" не покарали як слід, вони або інші бунтівники вчинять нову спробу повалити владу Путіна, оскільки Кремль наочно продемонстрував свою "убогість".

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