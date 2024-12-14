Є загиблі та майже півсотні поранених.

У Воронезькій області Росії автобус із пораненими на війні в Україні російськими окупантами врізався в "УРАЛ" з іншими військовими, є загиблі та багато поранених.

Як пише ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону, а також очевидців аварії, ДТП сталася напередодні, 13 грудня, в районі 23 години вечора. "УРАЛ" із російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом, у якому перевозили військовослужбовців, що дістали поранення на війні з Україною.

Унаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса і 2 військовослужбовці з "УРАЛА". Також 46 російських військовослужбовців поранено.

Офіційно в Росії особи аварію не коментували.

Втрати Росії у війні в Україні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного нападу окупаційна армія РФ втратила понад 761 тисячу солдатів.

Зокрема, середньодобові втрати РФ у листопаді 2024 року сягнули нового історичного максимуму - 1 523 загиблих за добу. Уперше загарбники зазнали трохи більше 2 000 втрат за один день 28 листопада 2024 року.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що РФ віддає 53 життя за кожен кілометр, на який вони просуваються в Україні.

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