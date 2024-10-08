На кібератаку відреагував навіть речник Кремля Дмитро Пєсков. Він розцінив її як атаку на російську критичну інфраструктуру.

У РФ заявили про "безпрецедентну" кібератаку на російські державні телеканали, яка сталася 7 жовтня.

Про це в своєму звіті пишуть аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Зокрема, всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) заявила, що невідомі зламали онлайн-сервіси ВГТРК під час "безпрецедентної" атаки, а прокремлівське російське видання "Газета" повідомило, що атака призвела до припинення мовлення російських державних телеканалів "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" та близько 80 регіональних телерадіокомпаній.

У звіті зазначається, що хакери, швидше за все, використовували тип вірусу-шифрувальника, який видаляє файли, а не просто шифрує їх. Через це російським рупорам Кремля доведеться відновлювати резервні копії своїх систем.

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На кібератаку відреагував навіть речник Кремля Дмитро Пєсков. Він розцінив її як атаку на російську критичну інфраструктуру.

Кібератака на російські телеканали

Учора українські хакери "привітали" Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Тоді припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1", "Росія 24", "Росія культура", РТР "Планета" та більш ніж 20 інших.

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання Sudo rm-RF, яке вже неодноразово потужно било по РФ.

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