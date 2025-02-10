У РФ заявили, що Сі Цзіньпін прийняв запрошення відвідати Москву 9 травня

Офіційно Пекін поки що не підтвердив візит Сі Цзіньпіна до Москви.

Китайський лідер Сі Цзіньпін прийняв запрошення від Росії на святкування "Дня перемоги", яке відбудеться в Москві 9 травня 2025 року. Про це розповів посол РФ у Пекіні Ігор Моргулов, виступаючи 10 лютого в ефірі пропагандистського телеканала "Россия-24".

За його словами, Сі прийняв запрошення приїхати до Москви, а також запросив президента РФ Володимира Путіна до Китаю на урочистості, присвячені 80-річчю перемоги над Японією і закінченню Другої світової війни.

"Зі свого боку, [Сі Цзіньпін] запросив Володимира Володимировича Путіна до Китаю на урочистості, які плануються на початку вересня", - розповів дипломат.

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Офіційно Пекін поки що не підтвердив візит Сі Цзіньпіна до Москви.

Росія запросила на 9 Травня до Москви "дуже багато глав держав", повідомляв до цього прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Свою участь у заході підтвердили прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александр Вучич, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і глава Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Співпраця РФ і Китаю

Унаслідок запроваджених США і ЄС санкцій Китай став головним постачальником у Росію рідкісних металів, які необхідні для виробництва озброєння - зокрема, ядерного.

Журналісти проаналізували витік даних із митних баз РФ. Згідно з отриманою інформацією, у 2022 році - після введення санкцій - практично зупинилися поставки в Росію галію і германію з усього світу. Але вже 2023 року монополістом у цьому сегменті став Китай.

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