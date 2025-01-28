Сі Цзіньпін готує собі наступника: у Bloomberg розкрили, хто ним може стати

Китай намагається оновити владу молодими чиновниками, але можливий й інший сценарій.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін нещодавно зробив важливі кадрові призначення на ключові керівні посади в КНР. Ці дії можуть свідчити про підготовку його наступника, яким може стати один із молодих чиновників, пише Bloomberg.

Цього року уряд Сі Цзіньпіна має намір здійснити низку перестановок, які дадуть змогу вперше побачити молоде покоління посадовців, які стануть наступними вищими лідерами країни. Як зазначає агентство, 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом буде оновлено.

На думку аналітиків, до 2030-х років ці молоді лідери досягнуть віку близько 60 років - піку кар'єри для китайських держслужбовців.

Відео дня

"Чим довше Сі Цзіньпін залишається при владі, тим більша ймовірність, що його майбутній наступник буде серед представників покоління після сімдесятих", - заявив Ніл Томас із Центру аналізу Китаю в Інституті політики азійського суспільства.

Ймовірно, наступник Сі - наймолодший губернатор в Китаї Лю Цзе. Він очолює багату прибережну провінцію Чжецзян. Втім, можливий й інший сценарій.

"Також можливо, що Сі Цзіньпін порушить більше норм і збереже своїх близьких союзників при владі набагато довше за традиційний пенсійний вік, відкривши нову еру політики старих людей у ​​Пекіні", - зазначив Томас.

Китай і війна - позиції та заяви

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю в завершенні війни РФ проти України.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і Росією. Я згадав про це до речі під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти край цьому", - сказав президент США на форумі в Давосі.

Водночас Китай вітає наміри президента США Дональда Трампа завершити "українську кризу", сказала прессекретарка МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу, коментуючи заяву американського президента про те, що він очікує допомоги Китаю в завершенні війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: