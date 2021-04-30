 Навальний знаходиться в колонії суворого режиму в місті Покров / Ілюстрація REUTERS

Федеральна служба з фінансового моніторингу включила штаби опозиційного політика Олексія Навального до переліку екстремістів і терористів.

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На сайті відомства в розділі "російські юридичні особи" під номером 461 згадується „Громадський рух “Штаби Навального".

Організація проходить за екстремістським списком.

Відзначається, що раніше глава мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков говорив, що організації "Громадський рух „Штаби Навального“ не існує.

Справа проти штабів Навального і ФБК

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Автор: Людмила Жерновська