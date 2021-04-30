У Росії штаби Навального внесли до переліку екстремістів і терористів

Раніше глава мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков говорив, що організації "Громадський рух „Штаби Навального“ не існує.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter