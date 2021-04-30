Федеральна служба з фінансового моніторингу включила штаби опозиційного політика Олексія Навального до переліку екстремістів і терористів.
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На сайті відомства в розділі "російські юридичні особи" під номером 461 згадується „Громадський рух “Штаби Навального".
Організація проходить за екстремістським списком.
Відзначається, що раніше глава мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков говорив, що організації "Громадський рух „Штаби Навального“ не існує.
Справа проти штабів Навального і ФБК
- Прокуратура Москви вимагає визнати екстремістськими організаціями штаби Олексія Навального і два його фонди - "Фонд боротьби з корупцією "і"Фонд захисту прав громадян".
- 26 квітня стало відомо, що Московська прокуратура призупинила дію штабів Навального - до рішення за позовом про екстремізм.
- 29 квітня в Росії офіційно розпустили мережу регіональних штабів опозиційного політика Олексія Навального.
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