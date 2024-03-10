Росія може не встояти, якщо НАТО використає ту стратегію, яку росіяни використали проти України.

Росія не готова відбити массованний ракетний удар з боку НАТО, якщо такий відбудеться. Такої думки тримаються російські ж аналітики.

Американське видання Business Insider звернуло увагу на публікацію в російському журналі "Военная мысль". В ній розглядається гіпотетичний сценарій, в якому "імовірний ворог" запускає потужний шквал ракет по життєво важливих об’єктах Росії – що схоже на тактику самих росіян у війні проти України.

У публікації зазначається, що стратегія масованих ударів, застосована блоком НАТО, може змусити Росію використати свою ядерну зброю у відповідь. У підсумку статті автори рекомендують розширити місії та оснащення Повітряно-космічних сил Росії.

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Зокрема російські експерти вимагають розробки більш досконалих БПЛА та іншої зброї, створення автоматизованої системи управління вогнем (імовірно на основі штучного інтелекту), а також "удосконалення розвідки, авіаційної техніки, аеродромів та інших видів комплексного забезпечення".

Коментуючи статтю російських аналітиків, Business Insider пов’язує її появу з початком масштабних військових навчань країн НАТО "Північна відповідь 2024". В 11-денних маневрах на території Норвегії, Швеції та Фінляндії беруть участь понад 20 000 військовослужбовців, 50 кораблів і 100 літаків.

Business Insider також зауважує, що російські ВПС, хоча й досягли певного успіху у підтримці наземних військ у війні в Україні, загалом показали себе "напрочуд неефективними".

Можливий конфлікт Росії з НАТО

Як писав УНІАН, в Європі усе більше розуміють загрозу можливої війни з Росією. Наприклад, про необхідність готуватися до "найгіршого сценарію" попереджав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Також ми розповідали, що в Німеччині урядові аналітики склали базовий сценарій того, як може виглядати початок війни Росії проти країн НАТО. За найгіршого розвитку подій росіяни можуть навіть прорватися в Німеччину, вважають німецькі експерти.

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