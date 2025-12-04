Влада не розкриває деталі стратегії, оскільки, за їхніми словами, це може "нашкодити кінцевому результату".

Уряд Молдови разом із Європейським Союзом та Сполученими Штатами розробляє план реінтеграції країни - повернення самопроголошеного Придністров'я під фактичний контроль Кишинева. Як повідомляє Newsmaker, про це заявив віце-прем'єр із реінтеграції Валеріу Ківер після засідання уряду.

За його словами, частина питань "залишається чутливою" і потребує обережності, а для деяких процесів "потрібний час".

"Ми дійсно активно працюємо над стратегією чи дорожньою картою реінтеграції, але, як ви знаєте, чутливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які згодом дадуть результат. Ми не можемо розповідати про всі дії в реальному часі, тому що це може зашкодити підсумковому результату. Робота триває, і в слушний момент ми представимо суспільству її результати", - сказав Ківер.

Проблема Придністров'я: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну "кілька пострілів" пролунали і з боку самопроголошеного Придністров'я.

За його словами, люди, які керують самопроголошеним Придністров'ям, поводяться тихо через страх перед Україною. "Бо сигнали на початку війни від нас отримали. Там, із цієї території, було кілька пострілів. Вони отримали від нас хороше таке попередження, від мене особисто, і тому вони там тихі", - сказав Зеленський.

