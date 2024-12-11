Повторні президентські вибори відбудуться 2025 року.

У Румунії після того, як у першому турі президентських виборів переміг проросійський кандидат Келін Георгеску, і Конституційний суд анулював ці результати голосування, проєвропейські партії домовилися швидко сформувати уряд, що потенційно дозволить підтримати єдиного кандидата на повторних президентських виборах, що відбудуться у 2025 році, повідомляє Reuters.

Зазначається, що соціал-демократи, їхні нинішні партнери по коаліції правоцентристські ліберали, опозиційний центристський Союз "Врятуй Румунію" та партія етнічних угорців "досягли твердого зобов’язання сформувати керівну більшість".

"Найближчими днями чотири партії та представники національних меншин працюватимуть над спільною програмою управління, заснованою на розвитку та реформах, яка враховуватиме пріоритети румунських громадян", - йдеться у спільній заяві.

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Утім, припускають аналітики, ці чотири партії часто мають розбіжності у політичних питаннях, тож їм буде важко узгодити заходи, необхідні для зниження найбільшого дефіциту бюджету ЄС на рівні 8% економічного виробництва.

Партії також заявили, що розглядають можливість підтримки єдиного проєвропейського кандидата на майбутніх президентських виборах, "щоб збільшити свої шанси на перемогу проти хвилі підтримки ультранаціоналістів".

Наразі невідомо, чи дозволять знову балотуватися на посаду президента Георгеску, оскільки прокуратура розслідує його кампанію, пише видання.

Що відомо про вибори-2024 у Румунії

2024 року в Румунії відбулися і перший тур президентських виборів, і вибори до парламенту. У першому турі президентських виборів 25 листопада перемогу здобув 62-річний праворадикал Георгеску, який підтримує режим російського диктатора Володимира Путіна і стверджує, що за війною в Україні стоїть "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс.

Тим часом прозахідні кандидати Єлена Ласконі та Марчел Чолаку набрали приблизно 19 відсотків голосів виборців.

Другий тур голосування був запланований на 8 грудня, однак Конституційний суд країни анулював результати першого туру, оскільки з’явилася інформація, що кампанія Георгеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії. Дата повторних виборів ще не призначена, її обиратиме вже новий уряд.

Також у Румунії 1 грудня відбулися вибори до парламенту. Найбільше місць на них отримали правлячі ліві соціал-демократи. Новий парламент приступить до виконання обов’язків 21 грудня.

Чиний президент Клаус Йоганніс залишиться на посаді до присяги нового президента.

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