Міст посприяє транскордонної торгівлі у регіоні, а також створить нові логістичні маршрути.

У Кабміні затвердили угоду з румунським урядом щодо будівництва автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса. Про це повідомляє керівник секретаріату депутатської фракції Слуга народу у ВРУ Тарас Мельничук.

"‎Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія), вчинену 18.10.2023 у м. Києві", ‎- написав державний діяч у своєму Telegram-каналі.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, міст дозволить прискорити рух людей та товарів через кордон та позитивно позначиться на експортних можливостях нашої держави.

Відео дня

Про те, що Румунія хоче побудувати новий міст до України через Тису ЗМІ повідомили у 2022-му. У вересні діючий голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький заявив, що закінчити будувати міст хочуть у січні 2025-го.

Україно-румунські відносини

Румунія активно допомагає Україні у її боротьбі проти РФ. У жовтні УНІАН повідомив, що Київ отримав систему протиракетної оборони Patriot, яку їй подарувала румунська сторона.

Раніше Бухарест заявив, що передасть комплекс за умови, що союзники замінять його таким же.

Співробітництво між Україною та Румунією може похитнутись через президентські вибори, на яких під час першого туру ультраправий та проросійський кандидат Келін Георгеску отримав відносну більшість голосів.

Пізніше експерти дійшли до висновку, що через вибори в Румунії Україна може опинитися в блокаді дружніх Москві країн.

Вас також можуть зацікавити новини: