Війна в Україні створює різні обставини для економічної ситуації в Європі та Сербії.

Президент Сербія Олександр Вучич заявив, що влада країни шукає альтернативу російській нафті.

Про це президент заявив у відеозверненні до жителів Сербії, пише Blic.

"У міру того, як війна в Україні набирає обертів, ситуація в світі стає все більш складною, особливо з урахуванням того, що російські сили набирають силу і наростає темп їх настання. Це створює різні обставини для економічної ситуації в Європі та Сербії. Ми намагаємося щодня знаходити якомога більше рішень на майбутню осінь і зиму. Третій і четвертий квартали будуть для нас критичними. Продовольство і ціни, так що отримати їх нелегко з цього", - сказав Вучич сьогодні у своєму зверненні до громадськості.

Говорячи про стратегічні проблеми, з якими стикається Сербія, він сказав, що сільське господарство та енергетика є найбільш важливими.

"У нас також є проблема в тому, що ми повинні знайти альтернативу російській нафті. Нафта до нас може прийти тільки по Адріатичному нафтопроводу, так як нас починають шантажувати ще й Кіркукською іракською нафтою. Деякі виробники кажуть, що не будуть співпрацювати з компаніями, де росіяни є мажоритарними власниками, такими як NIS", - зазначив сербський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося не збирається відмовлятися від російського газу. Вучич також повідомляв, що говорив з Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

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