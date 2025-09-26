За словами очільника уряду Угорщини, відмова від російської нафти та газу відразу вдарить по економіці країни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що його країна не може відмовитися від російських енергоносіїв. За його словами, таке рішення зруйнує економіку країни, повідомляє Bloomberg.

"Країна не має виходу до моря, тому відмова від російських нафти і газу, що постачаються трубопроводами, зруйнує економіку Угорщини", - заявив Орбан.

При цьому угорський прем’єр зазначив, що його уряд слідуватиме власним інтересам у питаннях закупівлі енергоносіїв і не прийматиме вказівок адміністрації США.

За словами Орбана, відмова від російської нафти та газу одразу призведе до скорочення промислового виробництва в Угорщині на 4%.

Відмова ЄС від російського газу та "стимул" Трампа

18 червня Єврокомісія презентувала план поступової відмови від російських нафти та газу. Передбачається, що експорт російських енергоресурсів до країн-членів блоку буде припинено до кінця 2027 року.

Після заклику президента США Дональда Трампа ЄС презентував новий санкційний пакет, який передбачає заборону імпорту скрапленого газу з Росії.

За даними Єврокомісії, наразі вісім держав-членів блоку не можуть відмовитися від російського газу. Окрім Угорщини та Словаччини російське "блакитне паливо" споживають Бельгія, Франція, Греція, Нідерланди, Португалія та Іспанія.

Водночас, Угорщина, яка тривалий час вставляла палиці в колеса антиросійським ініціативам, почала шукати альтернативу російському газу, хоча й не готова з ним остаточно попрощатися. 9 вересня офіційний Будапешт підписав 10-річну угоду про імпорт "блакитного палива" з альтернативного джерела, а також, зі слів очільника зовнішньополітичного відомства країни Петера Сійярто, веде перемовини про додатковий імпорт не російського газу.

