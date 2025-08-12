Обсяги постачань російської нафти можуть зрости через удари українських безпілотників по російським НПЗ.

Експорт російської нафти знижується третій тиждень поспіль, але скорочення постачання наразі є незначним, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, морський експорт "чорного золота" за період з 13 липня по 10 серпня становив у середньому 3,11 млн барелів, що приблизно на 3% менше, ніж за період з 6 липня по 3 серпня. Зокрема, постачання нафти азійським клієнтам РФ, за звітній період, знизилося у середньому до 2,73 мільйона барелів на добу.

Експорт російської нафти до Туреччини за період з 13 липня по 10 серпня знизився до тримісячного мінімуму - 280 000 барелів на добу. Поставки до Сирії в середньому становили близько 70 000 барелів на добу.

Відео дня

Водночас зазначається, що за період з 4 до 10 серпня з російських портів було відвантажено закордонним клієнтам 23,31 млн барелів російської нафти, що майже на 600 тисяч барелів більше, ніж за попередній тиждень. При цьому експортна виручка за період з 4 по 10 серпня впала на 4% у порівнянні з попереднім тижнем, до 1,38 мільярда доларів через зниження вартості російської нафти.

Журналісти зазначають, що поки передчасно говорити про вплив оголошених Дональдом Трампом нових мит на індійські товари, оскільки вони набудуть чинності лише 27 серпня та можуть бути переглянуті, але вважають, що "наразі ринок, схоже, не бачить значних перебоїв в експорті російської нафти".

Навпаки, видання не виключає збільшення експорту російської нафти через удари українських безпілотників по НПЗ Росії.

Експорт російської нафти - останні новини

У січні-липні 2025 року Росія скоротила експорт нафти на 4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Хоча ще в середині липня постачання російської нафти на світовий ринок різко збільшилося. За даними Bloomberg, експорт з портів Балтійського моря сягнув максимуму за майже 10 місяців.

На експорт російської нафти потеційно можуть вплинути американські санкції проти покупців сировини з РФ. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мита про Індії через закупівлі російської нафти, але відповідне рішення набуде чинності лише наприкінці серпня, якщо не буде скасоване.

