Динозаври були неймовірно швидкими істотами: вчені знайшли докази

Це відкриття підтверджує ідеї, які дослідники висували роками.

Нещодавно виявлені скам'янілі сліди в Монголії показують, що деякі динозаври могли бігати зі швидкістю, порівнянною зі швидкістю кращих велосипедистів. Про це пише Daily Galaxy.

Відзначається, що це дивовижне відкриття змінює уявлення вчених про рух динозаврів і підтверджує давні теорії про те, що дрібніші динозаври насправді були швидкими спринтерами.

Вивчення слідів дає вченим унікальну можливість зазирнути в життя динозаврів. На відміну від кісток, які показують нам тільки частини тіла тварини, сліди фіксують момент часу, розкриваючи, як тварина рухалася.

Відео дня

Сліди, знайдені в Монголії і датовані приблизно 120 мільйонами років, дали вченим нове розуміння швидкості і спритності одного динозавра, який, мабуть, бігав зі швидкістю, порівнянною зі швидкістю професійних велосипедистів.

Революційне відкриття

Цікаво, що сліди були виявлені в крейдяних відкладеннях в Монголії і належать двом різним видам динозаврів. Один набір слідів належить великому тероподу, який рухався повільно. Однак інший набір слідів, знайдений у відмінному стані, належить динозавру середнього розміру, ймовірно, з родини Eubrontidae, який біг на повній швидкості. Вважається, що цей динозавр досягав швидкості до 45 кілометрів на годину, що є чудовим досягненням для тварини такого розміру. Автори пишуть:

"Ця швидкість є найшвидшою з відомих слідів теропод мелового періоду. Біомеханічне моделювання постійно вказує на те, що великі тероподові динозаври (особливо ті, які важать більше 1000 кг) зазвичай використовують ходьбу або біг на низькій швидкості, в той час як дрібні і середні тероподи здатні розвивати більш високі швидкості бігу".

Це відкриття підтверджує ідеї, які дослідники висували роками. Моделі та симуляції припускали, що тероподи середнього розміру могли бігати швидко, і ці сліди підтверджують правильність цієї теорії.

Як вчені вимірюють швидкість динозаврів

Відзначається, що процес починається з оцінки розміру динозавра за відбитками його лап. Потім, вимірюючи відстань між кожним кроком, дослідники можуть розрахувати довжину кроку динозавра, яка є ключовим фактором у визначенні швидкості.

Наступний крок включає порівняння довжини кроку з висотою стегон динозавра. Співвідношення вище 2,9 вказує на те, що тварина бігла, а теропод з Монголії показав вражаючий результат 5,25, що свідчить про те, що він біг на повній швидкості.

"Швидкість бігу теропода середнього розміру, виявлена в цьому дослідженні, відповідає прогнозам існуючих біомеханічних моделей для динозаврів порівнянного розміру, тим самим забезпечуючи істотну підтримку біомеханічним дослідженням і розширюючи наше розуміння локомоторних можливостей тероподних динозаврів", - пояснили автори.

Цей метод, описаний у дослідженні, опублікованому в журналі Science China Earth Sciences, доводить, що тероподи середнього розміру були не тільки спритними, але й набагато швидшими, ніж ми думали раніше, додаючи ще один рівень до нашого розуміння їхніх здібностей.

Новини про вивчення динозаврів

На півночі Іспанії вчені виявили останки вкрай маленького виду динозаврів. Від морди до кінчика довгого хвоста ці тварини мали трохи більше півметра в довжину. Якщо поставити їх вертикально, Foskeia pelendonum, який пересувався на двох ногах, досягав би людині тільки до коліна.

Вас також можуть зацікавити новини: