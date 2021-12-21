На думку Путіна, Росії "нема куди відступати".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "Україна - це держава біля порогу Росії. На його думку "Кремлю більше нема куди відступати".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Путін зазначив, що нібито "США, що хочуть, те і роблять". Водночас Росія відступати не буде, бо "нема куди".

Читайте такожАмериканцям порадили не їздити в Україну через загрозу з боку РФ"(США - УНІАН) що хочуть, те й роблять. Але те, що вони зараз роблять на території України або намагаються і планують робити, це ж не за тисячу кілометрів від нашого національного кордону, це біля порога нашого будинку. Вони мають зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати", - сказав Путін.

Нагадаємо, минулого тижня Росія провела свої "червоні лінії" для НАТО та США. Вони включають вимоги до Альянсу відмовити Україні в членстві, брати у Москви згоду на розміщення військ у колишніх комуністичних країнах Європи та уникати розгортання військових сил або навчань у найближчому майбутньому в країнах, що межують з РФ.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки. "Ми повинні говорити один з одним, а це значить обговорювати пропозиції, які висунула Росія. Це правильно і важливо. Втім, не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати", - зазначила Ламбрехт.

Росія проти руху України в НАТО

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. Він заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантії невступу України до Альянсу.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в Україні.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

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