Вперше вони були введені в липні 2014 року.

Лідери країн Європейського Союзу продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації ще на півроку.

Про це в Twitter повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На тлі розмов про нові санкції проти Росії у разі, якщо вона знову нападе на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти Росії ще на шість місяців", - повідомив Джозвяк.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2014 року Євросоюз ввів проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

Читайте такожЄвропарламент закликав відключити РФ від SWIFT, якщо та піде наступом на УкраїнуУ березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку. У попередній раз санкції були продовжені в липні 2021 року до 31 січня 2022 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також мова йде про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п'яти провідних російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою державної власності в статутному капіталі та їх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених за межами ЄС. Крім того, санкції застосовані до трьох провідних російських енергетичних і трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, введена заборона на експорт товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення в Росії, обмежений доступ РФ до окремих чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для розробки і пошуку родовищ нафти.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Автор: Людмила Жерновська