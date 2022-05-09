Обсяг виробництва планують збільшити з 2100 до 4000 на рік.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє протитанкові комплекси Javelin, має намір збільшити випуск ракет. Через війну в Україні різко зріс попит.

Про це заявив генеральний директор компанії Джеймс Тайклет в інтерв'ю CBS News.

За його словами, після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України значно зріс на Javelin. Також ажіотаж підігрівається загрозою з боку РФ і Китаю.

У зв'язку з цим Lockheed Martin планує збільшити виробництво протитанкових ракет Javelin у два рази - з 2100 до 4000 на рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, США активно допомагають Україні в боротьбі проти російських окупантів. Вашингтон надає військову допомогу на мільйони доларів.

Так, 14 квітня президент Джо Байден повідомив, що Вашингтон надасть Києву військову допомогу ще на 800 мільйонів доларів. При цьому на сайті американського оборонного відомства зазначено, що пакет допомоги містить 18 155-мм гаубиць, 40 тисяч боєприпасів, 500 протитанкових ракет Javelin, 200 бронетранспортерів M113, 300 барражуючих дронів Switchblade, 11 вертольотів Мі-17, 10 артилерійських розвідувальних радіолокаційних станцій AN/TPQ-36, дві буксировані радіолокаційні станції AN/MPQ-64.

14 квітня CNN повідомили, що запаси протитанкових систем Javelin в США почали закінчуватися, а більшу частину відправили в Україну для боротьби проти російських окупантів.

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