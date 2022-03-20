Учасники акції вийшли на вулиці з вимогою закрити небо над Україною.

У багатьох населених пунктах США 20 березня небайдужі громадяни вийшли на вулиці з прапорами України та плакатами з вимогою закрити небо над Україною. На Манхеттені в Нью-Йорку жінки йшли з ляльками, забризканими червоною фарбою. Таким чином вони намагаються висловити свій протест проти агресії Путіна.

Про це повідомило видання Sky News.

На плакатах у мітингувальників були заклики закрити небо.

Одна з учасниць мирного маршу в Атланті розповіла, що вийшла, щоб привернути увагу до того, скільки дітей загинули і постраждали в цій війні за менше ніж місяць.

"Ми хочемо показати світу вбивць. Путін-вбивця", - розповіла в коментарі виданню 46news одна з учасниць протесту в США Ольга Горман.

Зазначимо, офіс генерального прокурора України повідомляє, що через російську агресію, що почалася 24 лютого 2022 року, в Україні загинули 112 дітей. Ще 140 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дана інформація актуальна станом на 19 березня.

Нагадаємо, в ЮНІСЕФ попередили про ризики торгівлі людьми для дітей з України, які втекли від війни. Близько 500 неповнолітніх без супроводу перетнули кордон між Україною та Румунією.

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