Близько 500 неповнолітніх без супроводу перетнули кордон між Україною та Румунією.

Щонайменше 1,5 мільйона дітей втекли від війни в Україні з початку вторгнення 24 лютого, ще тисячі були переміщені всередині країни.

Як зазначають в ЮНІСЕФ, ці діти стикаються з додатковою загрозою з боку торговців людьми, які часто намагаються використати хаос, пов’язаний зі значним переміщенням населення.

Останній аналіз, проведений ЮНІСЕФ та Міжвідомчою координаційною групою проти торгівлі людьми (ICAT), показав, що 28% ідентифікованих жертв торгівлі людьми – діти.

Утім експерти вважають, частка дітей серед потенційних жертв торгівлі людьми тільки збільшуватиметься, оскільки майже всі особи, що залили країну - жінки і діти. Нерідко діти перетинають кордон без супроводу. З 24 лютого по 17 березня було виявлено близько 500 неповнолітніх без супроводу, які переходили з України до Румунії.

"Війна в Україні призводить до масового переміщення населення та потоків біженців – умов, які можуть призвести до значного сплеску торгівлі людьми та гострої кризи у питанні захисту дітей. Діти-переміщені особи надзвичайно вразливі до того, щоб бути відокремленими від своїх сімей, зіткнутися з експлуатацією та торгівлею людьми. Їм потрібно, щоб уряди в регіоні активізувалися та вжили заходів для їхньої безпеки", - зауважив регіональний директор ЮНІСЕФ для Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

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