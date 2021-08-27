У Білому домі закликали американців вірити в свою країну.

Після серії вибухів у Кабулі в Республіканській партії США закликали американського президента Джо Байдена піти у відставку. У Білому домі заявили, що не час для політиканства.

Про це повідомили в Білому домі.

За словами конгресмена від штату Техас Ронні Джексона, Байден халатно поставився до ситуації в Афганістані.

"Якщо президента Трампа можна було піддати процедурі імпічменту через телефонний дзвінок, то прийшов час для імпічменту щодо Байдена через грубу недбалість в Афганістані", - заявив Джексон у своєму Twitter.

Читайте такожТеракти в Афганістані: кількість загиблих військових США суттєво зросла, прогриміли нові вибухиПри цьому він закликав провести розслідування та покарати винних, а також змінити верховного головнокомандувача.

"Час для розслідування та визначення винних буде пізніше, але нам потрібен новий верховний головнокомандувач зараз! Керівництво, яке залучило нас до цього, не володіє компетенцією й волею для того, щоб витягнути нас", - зазначив конгресмен.

У свою чергу представника Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу закликала громадян США вірити у свою країну, щоб дати відсіч терористам.

"Це не день для політиканства. Ми очікуємо, що всякий американець, будь він обраною особою або такою не бувши, встане пліч-о-пліч разом з нами й розділить рішучість переслідувати, битися і вбивати цих терористів, де б вони не знаходилися", - вказала Псакі.

Вибухи в Кабулі 26 серпня: подробиці

Два вибухи сталися біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Зокрема, вибухи прогриміли біля пропускного пункту в аеропорт "Еббі-гейт" і готелю"Барон". Відповідальність за ці вибухи взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Вибухи сталися через кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно покинути" територію у зв'язку з посиленою терористичною загрозою.

В результаті вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі загинули 103 людини.

Автор: Анастасія Горбачова