Повідомлялося, що 60 поранених доставили в лікарню.

Четверо американських морських піхотинців загинули під час вибухів в аеропорту столиці Афганістану Кабула. Ще троє, щонайменше, постраждали.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посла США у Кабулі.

Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Вибухи в Кабулі 26 серпня: подробиці

Вибухи сталися біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Читайте такожУ Кабулі 60 поранених доставили у лікарню після вибухів біля аеропорту - ЗМІУ Пентагоні повідомили, що біля Міжнародного аеропорту сталося два вибухи – біля пропускного пункту "Еббі-гейт" в аеропорт та готелю "Барон".

В результаті вибуху загинули щонайменше 11 осіб. Серед поранених – троє американських морських піхотинців.

Вибух стався через кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно покинути" територію у зв'язку з посиленою терористичною загрозою.

Зокрема, США та їхні союзники закликали людей відійти якнайдалі від аеропорту через загрозу нападу з боку збройної групи, наближеної до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Автор: Катерина Шварц