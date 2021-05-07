Учениця середньої школи відкрила вогонь по однокласниках в Рігбі, штат Айдахо, поранивши трьох людей.
Про це повідомляє ABC News.
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Як повідомляється, в результаті нападу постраждали двоє учнів і один дорослий.
За даними правоохоронців, шестикласниця вийняла з рюкзака пістолет і почала стріляти о 9 годині ранку. Одному з вчителів вдалося обеззброїти дівчинку.
За заявою влади, мотив стрілянини поки невідомий. Шериф також заявив, що поки невідомо, де школярка взяла пістолет.
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