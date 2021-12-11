Поки що випробування пройшли на макаках.

Біологи з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США презентували результати доклінічних випробувань мРНК-вакцини від ВІЛ.

Результати дослідження на мишах і макаках опубліковано в журналі Nature Medicine, пише N+1. Тваринам ввели мРНК, що кодує інформацію про білок ВІЛ Env і білок Gag вірусу імунодефіциту мавп.

мРНК змушують організм створювати вірусоподібні частинки, не здатні до розмноження, але такі, що навчають імунну систему розпізнавати їх.

Завдяки мишам дослідники переконалися, що їх вакцина викликає вироблення антитіл, а потім ввели вакцину макакам. Після закінчення курсу щеплень мавпам щотижня ректально вводили вірус імунодефіциту мавп - і через 13 тижнів дві з семи мавп у вакцинованій групі залишилися здорові, а в нещепленій інфікувалися всі тварини.

Читайте такожКожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус: дані МОЗКрім цього, мавпи з вакцинованої групи заразилися вірусом пізніше, ніж нещеплені тварини - в середньому на 5 тижнів.

За словами науковців, вакцина зменшує ризик заразитися вірусом імунодефіциту при зустрічі з ним на 79% і діє не лише на рівні антитіл, але й за допомогою клітинного імунітету. Рівні антитіл у тварин були ще недостатньо високими, щоб повністю захистити тварин від інфекції.

Біологи мають намір й надалі працювати над ефективністю вакцини.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) дала зелене світло новаторському "ін'єкційному лікуванню ВІЛ тривалої дії". Тепер близько 13 000 пацієнтів отримають можливість замість звичайної щоденної антиретровірусної терапії робити лише дві ін'єкції кожні два місяці для стримування інфекції.

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Автор: Катерина Комолова