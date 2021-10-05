Невідомий облив його фарбою.

У Нью-Йорку вдруге осквернили пам'ятник Джорджу Флойду. Вандал залив його сірою фарбою.

Про це пише BBC.

Невідомий облив пам'ятник сірою фарбою всього через два дні після її установки на Юніон-сквер. Зараз волонтери намагаються відмити його.

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. На кадрах видно, як чоловік на скейтборді змішує фарбу за скульптурою, а потім розбризкує її на бюст пам'ятника і їде.

Читайте такожП'яні українці підпалили сарай і пограбували магазин у ПольщіВідзначається, що розташовані поруч пам'ятники політику Джону Льюїсу і афроамериканці Бреоні Тейлор, застреленій поліцейськими у 2020 році, не постраждали.

Нагадаємо, що в червні вандали розмалювали в чорний колір пам'ятник Флойду в Брукліні.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден прокоментував вирок колишньому поліцейському Дереку Шовіну, засудженому за вбивство Флойда.

Вбивство Джорджа Флойда

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня 2020 року. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, в ході захоплення тиснув коліном на його шию і ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовіна заарештували і пред'явили звинувачення у вбивстві.

Смерть Джорджа Флойда спровокувала протести проти расової дискримінації в США та інших країнах.

У квітні цього року суд присяжних визнав Дерека Шовіна винним у вбивстві. Сам колишній поліцейський провину не визнав.

Автор: Людмила Жерновська