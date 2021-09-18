Чоловіка затримали поліцейські.

У Білій Церкві на Київщині вандал розмалював пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України.

Як інформує відділ комунікації поліції Київської області, сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Героїв Небесної Сотні у Білій Церкві невідомий молодик фарбою з балончика розмальовує пам'ятник.

Поліцейські з'ясували, що правопорушник розмалював пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW.

"За лічені хвилини поліцейські батальйону патрульної поліції затримали лиходія за місцем проживання та доставили на місце скоєного ним правопорушення", - сказано в повідомленні.

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"Особу лиходія встановили, ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Свій вчинок він пояснив тим, що колись в минулому йому розмалювали гаражне приміщення, і таким чином він вирішив виплеснути свої старі образи. Чому обрав саме цей пам'ятник, він пояснити не зміг", - повідомили у поліції.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Надалі слідчі визначать правову кваліфікацію цієї події для прийняття рішення та притягнення правопорушника до відповідальності.

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Автор: Надя Пришляк