Вбивство Джорджа Флойда: присяжні визнали поліцейського винним

Йому загрожує до 40 років в'язниці.

У США присяжні визнали поліцейського Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда. Читайте такожУ США на складі FedEx відрили стрілянину: загинули вісім людей (фото, відео)Про це пише BBC. Поліцейський визнаний винним за всіма пунктами звинувачення. Йому загрожує до 40 років в'язниці. Після оголошення вердикту йому вдягли наручники. Шовін чекатиме вироку у в'язниці. Повідомляється, що рішення повинні винести через два місяці. Смерть Джорджа Флойда і протести в США Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, в ході захоплення тиснув коліном на його шию і ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому пред'явили звинувачення у вбивстві.

Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.

У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.

У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Людмила Жерновська

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