Шовін визнаний винним за всіма пунктами звинувачення / Ілюстрація REUTERS
У США присяжні визнали поліцейського Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
Читайте такожУ США на складі FedEx відрили стрілянину: загинули вісім людей (фото, відео)Про це пише BBC.
Поліцейський визнаний винним за всіма пунктами звинувачення.
Йому загрожує до 40 років в'язниці.
Після оголошення вердикту йому вдягли наручники. Шовін чекатиме вироку у в'язниці.
Повідомляється, що рішення повинні винести через два місяці.
Смерть Джорджа Флойда і протести в США
- Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, в ході захоплення тиснув коліном на його шию і ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому пред'явили звинувачення у вбивстві.
- Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.
- У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.
- У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.
- У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.
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