Більшість загиблих - 176 - пасажири та члени екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України", який помилково збили іранські військові поблизу Тегерана у січні 2020 року.

У 2020 році внаслідок авіакатастроф загинуло більше людей, ніж у 2019-му, хоч кількість рейсів стрімко зменшилась через пандемію.

Про це повідомила нідерландська авіаційна консалтингова компанія To70, інформує BBC News Україна.

Минулого року під час авіакатастроф загинули 299 осіб, а у 2019-му - 257.

За даними ресурсу Flightradar24, торік кількість пасажирських авіарейсів у світі зменшилась на 42%.

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Експерти To70 врахували всіх загиблих у авіакатастрофах великих пасажирських літаків, включно з аваріями внаслідок "незаконного втручання", наприклад, збиття літаків.

Більшість загиблих (176) - це пасажири та члени екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України", який помилково збили іранські військові поблизу Тегерана у січні 2020 року.

Іншою великою авіакатастрофою 2020 року було падіння літака «Пакистанських авіаліній». Тоді загинули 98 осіб.

Експерти компанії To70 також виявили, що минулого року кількість авіакатастроф у світі зменшилась до 40. Лише п'ять з цих 40 мали смертельні наслідки.

Найбезпечнішим роком для світової авіації за всю історію спостережень вважають 2017-ий. Того року не було жодної авіакатастрофи зі смертельними наслідками, і лише дві - за участі регіональних турбогвинтових літаків, внаслідок яких загинули 13 людей.

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Автор: Вікторія Токарєва