Постраждалу врятували й доставили в лікарню, дізналися журналісти.

У Туреччині на курорті в ході 21 Міжнародного фестивалю повітряних ігор Олюденіз українка-парапланеристка під час одиночного польоту впала в море, її врятували.

Інцидент в Туреччині з українкою стався у провінції Мугла на території району Фетхіє, повідомляє haberler.com.

За його відомостями, наша землячка почала політ на параплані з гори Бабадаг – стартувала з висоти 1 700 метрів. Під час польоту парашут впав у море.

Громадянку України врятувала команда водолазів. Потім українку доставили в державну лікарню Фетхіє.

Причини того, що сталося, поки невідомі.

Раніше стало відомо, що у Туреччині трагічно загинув громадянин України. ЗМІ дізналися, що біля турецької Аланії сталася смертельна аварія – автомобіль на пішохідному переході збив пару з Житомира, яка пізно ввечері поверталася з магазину у свій готель.

Машина збила 55-річну Світлану Люлько та 62-річного Ігоря Пашинського. Жінка потрапила в реанімацію, а чоловік загинув на місці ДТП.

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Автор: Екатерина Присяжнюк