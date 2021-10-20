Туристи приїхали до Туреччини з Житомира.

Смертельна аварія з українцями сталася біля турецької Аланії. Автомобіль на пішохідному переході збив пару з Житомира.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"62-річного Ігоря Пашинського і 55-річну Світлану Люлько збила машина на пішохідному переході, коли вони пізно ввечері поверталися з магазину до свого готелю", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

Читайте такожУ Львівській області до смерті забили ветерана АТОПри цьому постраждалу жінку госпіталізували в реанімацію.

У свою чергу правоохоронці вже затримали водія автомобіля. Його допитують.

Повідомляється, що українці приїхали до Туреччини з Житомира.

Як раніше повідомляв УНІАН, у турецькому місті Синопі немовля впало з триметрової висоти. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Коляска разом з дитиною покотилася по схилу через проїжджу частину.

Мати, побачивши це, побігла слідом, але не встигла схопити коляску, і вона впала з триметрової висоти.

Дитину негайно відвезли в лікарню - на щастя, малюк відбувся лише кількома подряпинами.

Автор: Анастасія Горбачова