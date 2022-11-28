У Польщі наголосили, що пам'ятають дії Росії.

У Варшаві перейменували алею, що розташована біля посольства Російської Федерації у Польщі.

Вона отримала назву на згадку про жертв російської агресії. Про це написав у Twitter представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, алея біля посольства Росії у Варшаві відтепер називається "Ofiar Rosyjskiej Agresji" – "Жертв російської агресії".

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"Польща пам'ятає" – наголосив Жарин, коментуючи ці зміни.

Наслідки війни в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україні, у низці країн почали перейменовувати вулиці й заклади, які якось пов'язані з Росією.

На початку березня Ризька дума підтримала Україну ухвалила рішення перейменувати ділянку вулиці, на якій знаходиться посольство Російської Федерації в Латвії, на "Незалежності України".

У квітні у Празі також перейменували вулицю, на якій розташовано російське посольство. Тепер вона називається вулиця Українських Героїв.

Водночас в Єрусалимі паб Putin перейменували на Zelenskiy.

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