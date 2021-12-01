Нові санкції офіційно набудуть чинності 2 грудня, зазначив журналіст.

В п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі потраплять 17 осіб і 11 установ.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"Посли ЄС тільки що дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі – 17 осіб і 11 установ. У Офіційному журналі ЄС буде опубліковано завтра. Робота над шостим пакетом розпочалася, але зарано говорити зараз про кількість осіб. Може бути готовим у січні-лютому", – підкреслив Йозвяк.

Читайте такожЛукашенко розв'язав проти Євросоюзу гібридну війну – прем'єр ПольщіНагадаємо, новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Білорусі мав набути чинності цього тижня – 2 грудня.

Довідка УНІАН. З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні. Європейський Союз звинувачує білоруського правителя в тому, що він дозволяє ввозити мігрантів з кризових регіонів в Білорусь, а потім контрабандним шляхом намагається переправляти їх в Польщу, Литву і Латвію.

15 листопада віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що "п'ятий пакет" санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі політично схвалений.

Автор: Віталій Саєнко