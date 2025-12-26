У Європі закликали відправити німецькі війська в Україну, але під іншим прапором

Голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер вважає, що німецькі солдати під прапором Європейського Союзу повинні дислокуватися в Україні, щоб забезпечити потенційний мир. Про це повідомляє Spiegel.
За словами лідера ЄНП, Німеччина також повинна брати військову участь у забезпеченні можливого мирного врегулювання в Україні. Однак політик виступає за те, щоб німецьких солдатів відправляли під європейським прапором.
"Ми не можемо серйозно очікувати, що Трамп забезпечить мирне врегулювання виключно за допомогою американських військ. А якщо ми говоримо про європейські війська, Німеччину не можна залишати осторонь", – стверджував Вебер.
Він наголосив, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за безпеку України.
"Після припинення вогню або укладення мирної угоди європейський прапор має майоріти вздовж лінії безпеки", - сказав він.
Перспективи миру для України
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці президент Володимир Зеленський підтвердив, що "найближчим часом" зустрінеться з Дональдом Трампом. При цьому дату і місце зустрічі він не повідомляв. Перед цим український президент повідомив, що провів "справді гарну розмову" телефоном зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
За даними ЗМІ, зустріч відбудеться цієї неділі в Мар-а-Лаго - приватній резиденції Трампа у штаті Флорида.