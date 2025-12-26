У Європі закликали відправити німецькі війська в Україну, але під іншим прапором

Лідер ЄНП наголосив, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за безпеку України.

Голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер вважає, що німецькі солдати під прапором Європейського Союзу повинні дислокуватися в Україні, щоб забезпечити потенційний мир. Про це повідомляє Spiegel.

За словами лідера ЄНП, Німеччина також повинна брати військову участь у забезпеченні можливого мирного врегулювання в Україні. Однак політик виступає за те, щоб німецьких солдатів відправляли під європейським прапором.

"Ми не можемо серйозно очікувати, що Трамп забезпечить мирне врегулювання виключно за допомогою американських військ. А якщо ми говоримо про європейські війська, Німеччину не можна залишати осторонь", – стверджував Вебер.

Він наголосив, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за безпеку України.

"Після припинення вогню або укладення мирної угоди європейський прапор має майоріти вздовж лінії безпеки", - сказав він.

Перспективи миру для України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці президент Володимир Зеленський підтвердив, що "найближчим часом" зустрінеться з Дональдом Трампом. При цьому дату і місце зустрічі він не повідомляв. Перед цим український президент повідомив, що провів "справді гарну розмову" телефоном зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За даними ЗМІ, зустріч відбудеться цієї неділі в Мар-а-Лаго - приватній резиденції Трампа у штаті Флорида.

