Німецькі юнаки, які проти проходження військової служби заявляють, що краще жити під окупацією, ніж загинути на війні.

В п'ятницю, 5 грудня, німецький Бундестаг схвалив законопроєкт про реформу призову до збройних сил ФРН - Бундесверу. Щоб ця реформа вже з 1 січня 2026 року набула чинності, її має схвалити Бундесрат, останнє засідання якого в цьому році заплановано на 19 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

З цією ініціативою виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Реформа передбачає повернення обов'язкової медичної комісії для цілих вікових груп.

Зокрема, вже з 2027 року її повинні будуть проходити всі німецькі юнаки, починаючи з тих, хто народився у 2008 році. Наводяться дані, що щороку ця процедура торкнеться приблизно 300 тисяч молодих людей.

Видання додає, що вже з наступного року юнаки, які досягли 18-річного віку, мають заповнити анкету, в якій їм доведеться відповісти на питання про їхню фізичну підготовку та готовність приєднатися до армії.

Дівчата також можуть заповнювати анкету та вказати готовність до військової служби. В статті пояснюється, що згідно з конституцією Німеччини, до військової служби можуть зобов'язати виключно чоловіків. Тому дівчата можуть служити лише за власним бажанням.

До слова, німецьке видання Spiegel ще 3 грудня повідомило, що німецькі учні оголосили, що в п'ятницю, 5 грудня, планують замість відвідування уроків вийти на акцію протеста щодо нової реформи військової служби.

Видання зазначає, що в 90 містах Німеччини пройдуть акції. Видання посилаючись на анонс ініціативи "Шкільний страйк проти призову до армії" вказало, що демонстрації були оголошені як в великих містах - Берліні, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Дрездені та Мюнхені, так і в менших - Дьобльен, Ітцехо, Кемптен і Пірна.

"Військовий обов'язок буде знову запроваджено. Спочатку як "добровільну військову службу", але вже зараз зрозуміло: якщо в нас недостатньо добровольців, спочатку буде проведено жеребкування, а потім це буде обов'язково для всіх. Ідея полягає в тому, що ми повинні мати можливість воювати за Німеччину. Але як щодо нашого права жити в мирі? І вирішувати самим, як ми хочемо жити далі? А як щодо статті 4, пункту 3 Основного Закону, згідно з яким нікого не можна примушувати до військової служби? Ми не хочемо провести пів року свого життя, замкнені в казармах, навчаючись стройовій підготовці та слухняності, навчаючись убивати. Війна не дає жодних перспектив і руйнує", - йдеться в заяві учнів на сторінці акції Schulstreik.

"Я б волів бути під владою Путіна в Німеччині, ніж воювати в Німеччині", – заявив студент Ян Вагнер в ефірі ARD у жовтні.

Вже тоді в країні почали відбуватися точкові протести серед студентів стосовно ідеї відновити обов’язкову строкову службу, яка була скасована у 2011.

Примітно, що німецькі пацифісти також просувають тези, що "Україні варто було б капітулювати, а не оборонятись людськими тілами", а також що краще жити в окупації, ніж померти на війні.

Загроза нападу РФ на країни НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна потребує долучення більшого числа молодих громадян до армії, тому планується запровадження програми добровільної військової служби. Планується, що 10-місячна програма розпочнеться наступного літа з початковим залученням 3 тисяч добровольців. ДО 2035 року Франція за рахунок програми хоче збільшити кількість добровольців до 50 тисяч.

Також ми писали, що представник Об'єднаного морського командування НАТО командер Арло Абрахамсон розповів, що загроза нападу на країни Балтії з боку росіян існує, НАТО уважно стежить за діями країни-агресора. Абрахамсон зазначив, що "зловмисні суб'єкти, включно з Росією, знають, що Альянс може швидко відреагувати".

