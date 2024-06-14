Основний підозрюваний у вбивстві дівчинки втік із Німеччини.

З'явилася нова інформація про підозрюваного у справі про вбивство 9-річної української дівчинки Валерії в місті Дебельн у Німеччині.

Як пише Bild, офіційно німецька поліція не коментує перебіг розслідування вбивства дівчинки, однак, за даними видання, основний підозрюваний - уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії.

Він мешкає в Празі, проте ні чеські, ні німецькі правоохоронці досі не можуть його знайти. Повідомлялося, що вранці 3 червня, у день убивства, він писав колишній коханій і вимагав зателефонувати. Також, за інформацією Bild, чоловік був у Дебельні того дня.

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"Відтоді Андрій покинув Німеччину. Востаннє його бачили в чеському місті Млада-Болеслав, за 200 км від Дебельна. Він був за кермом кабріолета Peugeot 206 CC. Чеська поліція підтвердила, що долучилася до розслідування вбивства за запитом німецьких колег", - повідомляє видання.

Убивство українки в Німеччині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 червня в місті Дебельн дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка з України. Відомо, що її батько воює в лавах Збройних сил України, а дитина разом із матір'ю, сестрою і бабусею переїхала до Німеччини.

Пошуки тривали до 12 червня - того дня тіло дитини знайшли в лісі. За даними поліції, вона не стала жертвою сексуального злочину.

Пізніше Bild повідомив, що є двоє підозрюваних - Геннадій, який погрожував матері дівчинки після розриву, а також уродженець Молдови Андрій, який живе в Празі, але міг бути в Дебельне того дня. Його не можуть знайти.

Однак пізніше 55-річний Геннадій, сусід сім'ї, який був одним із підозрюваних, заявив журналістам, що має алібі на час її зникнення. Він показав журналістам штампи в паспорті, які свідчать про те, що він перебував у Туреччині.

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