Один із них - колишній хлопець матері дівчинки, а другий - сусід сім'ї.

У вбивстві 9-річної української дівчинки Валерії, тіло якої знайшли в середу в лісі поблизу міста Дебельн у Німеччині, підозрюють двох чоловіків - уродженців України та Молдови, пише Bild, посилаючись на інформацію від правоохоронних органів.

Як пише видання, перший підозрюваний - уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він проживає в Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти.

Відомо, що вранці в день убивства він писав матері дівчинки і вимагав зателефонувати. За інформацією Bild, він був у Дебельні того дня.

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Другий із підозрюваних - 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л, який був сусідом сім'ї дівчинки. Як пише видання, Геннадій хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після цього в помсту він обіцяв "зруйнувати їй життя". Поліція Німеччини поки не може його знайти.

Як пише Bild, незадовго до загибелі Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік.

Зараз поліція взяла квартири мами і бабусі під охорону.

Убивство 9-річної Валерії в Німеччині

Валерія до 2022 року жила в Україні. Потім вона разом із мамою, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини. Батько залишився служити в ЗСУ. Розлука призвела до розлучення батьків.

Дівчинка зникла 3 червня дорогою до школи. Протягом дев'яти днів сотні поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку. Але 12 червня в лісі поблизу міста Дебельн у Саксонії знайшли тіло дівчинки. У поліції зазначали, що після розслідування і розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.

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