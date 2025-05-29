Права партія "Ліга" активно критикує відповідне рішення Німеччини.

На відміну від Німеччини, Італія не має наміру знімати обмеження на використання своєї зброї для ударів вглиб Росії.

Про це пише італійська газета Il Fatto Quotidiano, посилаючись на знайомих з цим питанням урядовців. В офіційній резиденції прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні не коментували заяви німецького канцлера Фрідріха Мерца, однак Рим не планує йти тим самим шляхом.

Видання нагадує заяву Мелоні від червня минулого року, коли вона розкритикувала заклик колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні такі удари. За даними журналістів, її позиція залишається незмінною.

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Крім того, днями очільник Комісії з питань європейської політики Палати депутатів Італії Алессандро Джільо Вінья заявив, що світ має прислухатися до слів Папи Римського і працювати заради миру, "а не підживлювати війну". Аналогічну заяву зробила партія "Ліга":

"Хтось в Європі хоче наблизити Третю світову війну? Абсурд. Нехай вони послухають слова про мир Папи Лева XIV".

Попри те, що зміст одинадцяти пакетів військової допомоги Україні засекречений, Італія все ж передавала їй ракети Storm Shadow, які мають потенціал для дальніх ударів, йдеться у статті. Однак Рим наполягає на забороні їхнього застосування по території Росії.

Удари вглиб Росії

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини оголосив про зняття обмежень на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території Росії.

За його словами, аналогічне рішення також ухвалили Сполучені Штати Америки, Франція та Велика Британія. У Державному департаменті не стали це підтверджувати.

Крім того, у самій Німеччині вже встигли спростувати слова канцлера. Зокрема, міністр фінансів Ларс Клінґбайль заявив, що не існує жодної нової угоди з цього приводу.

А президент України Володимир Зеленський повідомив, що не отримував офіційних сигналів про такі зміни. Він планував обговорити це питання під час зустрічі з Мерцем у Берліні.

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