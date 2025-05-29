Не залишила без уваги цю тему і російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін підтримає Україну в розробці далекобійної зброї, а раніше казав про зняття обмежень на дальність застосування озброєнь, що постачається Києву. В Росії ці заяви викликали істерику.

Так, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що заяви німецького канцлера про далекобійну зброю – це "не що інше, як подальше провокування війни". При цьому, як зазначає пропагандистське агентство ТАСС, рупор Кремля "розраховує, що безвідповідальна позиція Німеччини не стане перешкодою для мирного врегулювання".

Не залишила без уваги цю тему і російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона заговорила про обговорення в "московських кабінетах", де нібито розглядають удари по Німеччині:

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"У московських кабінетах обговорюють, що якщо німецькі військові битимуть німецькою зброєю по Москві (а дозвіл бити "Таурусами" може означати тільки це, оскільки х**ли не можуть ні їх обслужити, ні ввести польотне завдання), то нам нічого не залишається, окрім як бити по Берліну", – написала вона в своєму телеграм-каналі.

На можливість ударів вглиб Росії західною зброєю відреагувала і представниця МЗС РФ Марія Захарова. Щоправда, її реакцію спровокували слова не Мерца, а президента України Зеленського.

"От він (Зеленський) же зараз сказав, <...>, що будуть завдавати ударів углиб Росії всім, що поставить НАТО. <...> І він це ще раз підтвердив і проголосив свою концепцію, що разом із НАТО, яка здійснюють постачання, вони здійснюватимуть терор щодо мирного населення, цивільного населення, цивільної інфраструктури", – цитує її ТАСС.

Удари вглиб Росії: що передувало

Канцлер Німеччини днями заявив, що західні партнери України зняли обмеження на далекобійні удари по Росії. За його словами, сталося це ще кілька місяців тому.

"Наскільки мені відомо, і як я повідомив вчора, країни, які мали обмеження на дальність [ударів], відмовилися від них. Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку отримує, навіть за межами своїх кордонів", – сказав він.

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, що не отримував сигналів про можливі зміни у позиції партнерів. Він зазначав, що обговорить це питання з Мерцом під час візиту до Німеччини, який відбувся 28 травня.

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