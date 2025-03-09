Соратники Трампа вважають, що Зеленський "пережив жорстке пробудження".

За останні дні Україна значно пом’якшила свою позицію щодо угоди про корисні копалини. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в радіоінтерв’ю, яке цитує видання The Hill.

"Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів різко змінив свою позицію. По суті, він вибачився за все це. І він сказав: "О ні, ні, ми все ж хотіли б цю угоду." Думаю, він пережив жорстке пробудження", – сказав Джонсон у суботньому радіошоу.

Спікер висловив думку, що багато українців "були засмучені" тим, що сталося в Овальному кабінеті Білого дому тиждень тому.

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"Звичайно, ми всі були [засмучені], але ми повинні повернути його за стіл [переговорів]", - сказав Джонсон.

Зрив угоди про ресурси

Як писав УНІАН, 28 лютого під час візиту Володимира Зеленського до США планувалося підписання угоди про корисні копалини. За словами обізнаних джерел, все вже було готово до цього, але підписання зірвалося в останній момент через публічну сварку президентів України та США просто в Овальному кабінеті Білого дому. Причому саме американська сторона відмовилася від підписання паперів.

Незабаром США повністю зупинили усю військову допомогу Україні і пов’язали її відновлення з підписанням угоди про корисні копалини та із укладенням миру в Україні.

Більше того, тепер США домагаються від України значно вигідніших умов угоди про ресурси.

А вже сьогодні американські ЗМІ написали, що Трамп не планує відновлювати допомогу Україні навіть після підписання угоди про ресурси.

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