Лідер угорської опозиції різко розкритикував Зеленського

За його словами, "жоден іноземний глава держави не сміє погрожувати жодному угорському громадянину".

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Євросоюз розірвати відносини з Україною, поки президент Володимир Зеленський не вибачиться перед Віктором Орбаном.

"Жоден іноземний глава держави не сміє погрожувати жодному угорському громадянину. Енергопостачання Угорщини - це національне питання, яке стоїть вище партійної політики і передвиборчих кампаній. Я очікую від керівництва Європейського Союзу, що воно розірве всі відносини з Україною, поки президент Зеленський не прояснить свої слова і не вибачиться перед усіма угорськими громадянами за свої висловлювання", - заявив він.

Раніше Мадяр піддав критиці недавні заяви Зеленського щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", - зазначав політик.

Скандал через заяву Зеленського

Раніше Зеленський згадав блокування Орбаном кредиту для України, пригрозивши дати адресу угорського прем'єра бійцям ЗСУ.

Європейська комісія назвала "неприйнятними" його висловлювання. Брюссель вимагає припинити мову погроз, яка шкодить єдності Європейського Союзу.

