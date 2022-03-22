Маріо Драгі зазначив, що процес вступу може бути довгим.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що влада країни підтримує членство України в Європейському Союзі. Він вказав, що Києву необхідно продовжити реформи.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Драгі, протистояння Україні напад РФ героїчний. При цьому він пообіцяв підтримку українським біженцям і військову допомогу

"Зарозумілість російського уряду зіткнулося з гідністю українського народу, якому вдалося приборкати експансіонситські цілі Москви та покласти величезні витрати на армію вторгнення", – заявив італійський політик.

Крім того, він зазначив, що Італія хоче бачити Україну в ЄС, але цей процес буде довгим через необхідність реформ.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", - підсумував Драгі.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: європейські країни заблокували рішення. При цьому біженці з України будуть продовжувати отримувати допомогу в ЄС. ТАКОЖ ЄС допоможе Україні відновитися після війни.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен чітко заявити про членство України в ЄС.

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