У країнах Європейського союзу перебувають 4,2 млн українських біженців. Кількість людей з таким статусом зменшується.
Як свідчать дані Євростату, станом на 29 лютого 2024 року у країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4 234 595 людей із України. На кінець січня статистика налічувала 4 303 115 біженців із України.
Найбільше українських біженців прийняли:
- Німеччина (1 286 580 осіб; 30,4% від загальної кількості у ЄС);
- Польща (957 200; 22,6%);
- Чехія (385 075; 9,1%).
Найбільше людей за місяць прибули до:
- Німеччини (+16 430; +1,3%);
- Польщі (+5 640; +0,6%);
- Чехії (+3 885; + 1,0%).
У лютому стало менше українців із тимчасовим захистом в:
- Австрії (-1 420 осіб; -1,7%);
- Франції (-685; -1,1%);
- Естонії (-550; -1,5%);
- Нідерландах (-120; - 0,1%);
- Мальті (-20; -1,0%).
Дорослі жінки становлять 46% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,9%, а дорослі чоловіки – 21,2%.
Українські біженці в ЄС - останні новини
1 квітня стало відомо, що асоціація міст і муніципалітетів Німеччини закликала поліпшити умови для інтеграції українських біженців. Йдеться про можливість почати роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів.
У міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal раніше повідомляли, що близько половини українців, що знаходяться у Польщі, не можуть визначитися з планами щодо повернення в Україну, проте кількість тих, хто планував залишитися в Польщі, зменшується.